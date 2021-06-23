В Шотландии заявили, что коронавирус "Дельта" не вызывает новых симптомов

Директор по клинической работе Шотландии, профессор Джейсон Лейч заявил, что вариант коронавирус "Delta" не вызывает новых или каких-либо других симптомов. По его словам, сейчас продолжают доминировать классические симптомы.

Об этом он сказал Sky News .

При этом он подчеркнул, что вариант "Дельта" уже стал доминирующей формой COVID в Великобритании.

По его словам, классические симптомы все еще самые распространенные. Он также призвал людей проходить обследование, если они обеспокоены состоянием своего здоровья.