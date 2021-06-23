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В Шотландии заявили, что коронавирус "Дельта" не вызывает новых симптомов

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Шотландия, Среда 23 июня 2021 15:00
В Шотландии заявили, что коронавирус "Дельта" не вызывает новых симптомов Фото: коронавирус "Дельта" не вызывает новых симптомов (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Директор по клинической работе Шотландии, профессор Джейсон Лейч заявил, что вариант коронавирус "Delta" не вызывает новых или каких-либо других симптомов. По его словам, сейчас продолжают доминировать классические симптомы.

Об этом он сказал Sky News.

При этом он подчеркнул, что вариант "Дельта" уже стал доминирующей формой COVID в Великобритании.

По его словам, классические симптомы все еще самые распространенные. Он также призвал людей проходить обследование, если они обеспокоены состоянием своего здоровья.

Ранее специальный посланник ВОЗ по борьбе с пандемией коронавирус доктор Дэвид Набарро спрогнозировал появление новых опасных вариантов коронавируса. Он считает, что некоторые из них могут оказаться устойчивыми к вакцинам.

Набарро считает, что маски и социальная дистанция останутся необходимыми, несмотря на вакцинацию. Такие требования обусловлены мутацией коронавируса.

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