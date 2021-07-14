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Шотландия ослабляет карантинные ограничения, но маски не снимает

Автор: Наталья Скороход

В Шотландии снимают карантинные ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Новые правила вступят в силу с 19 июля, заявила первый министр страны Никола Стерджен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Она отметила, что начиная с понедельника страна переходит на нулевой уровень опасности. Несмотря на это, некоторые меры безопасности все же остаются постоянными из-за распространения варианта коронавируса Дельта.

Стерджен.

Но несмотря на это большая часть ограничений все же будет снята. У жителей страны будет больше возможностей общаться. К примеру, с понедельника в помещении смогут встречаться до восьми человек из четырех семей и

Кроме того, п

Напомним, в Израиле карантин будет вводиться по новому методу. Правительство разработало свой подход в борьбе с коронавирусом.

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