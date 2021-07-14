Шотландия ослабляет карантинные ограничения, но маски не снимает

В Шотландии снимают карантинные ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Новые правила вступят в силу с 19 июля, заявила первый министр страны Никола Стерджен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Она отметила, что начиная с понедельника страна переходит на нулевой уровень опасности. Несмотря на это, некоторые меры безопасности все же остаются постоянными из-за распространения варианта коронавируса Дельта.
Стерджен.
Но несмотря на это большая часть ограничений все же будет снята. У жителей страны будет больше возможностей общаться. К примеру, с понедельника в помещении смогут встречаться до восьми человек из четырех семей и
Кроме того, п
Напомним, в Израиле карантин будет вводиться по новому методу. Правительство разработало свой подход в борьбе с коронавирусом.