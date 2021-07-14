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Шотландія послаблює карантинні обмеження, але маски не знімає

Автор: Наталья Скороход

У Шотландії знімають карантинні обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу. Нові правила набудуть чинності з 19 липня, заявила перший міністр країни Нікола Стерджен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Вона зазначила, що починаючи з понеділка країна переходить на нульовий рівень небезпеки. Попри це, деякі заходи безпеки все ж залишаються постійними через поширення варіанту коронавірусу Дельта.

Стерджен.

Але незважаючи на це велика частина обмежень все ж буде знята. У жителів країни буде більше можливостей спілкуватися. Наприклад, з понеділка в приміщенні зможуть зустрічатися до восьми осіб з чотирьох сімей та

Крім того, повністю

Нагадаємо, в Ізраїлі карантин буде вводитися за новим методом. Уряд розробив свій підхід у боротьбі з коронавірусом.

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