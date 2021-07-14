Шотландія послаблює карантинні обмеження, але маски не знімає

У Шотландії знімають карантинні обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу. Нові правила набудуть чинності з 19 липня, заявила перший міністр країни Нікола Стерджен.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Вона зазначила, що починаючи з понеділка країна переходить на нульовий рівень небезпеки. Попри це, деякі заходи безпеки все ж залишаються постійними через поширення варіанту коронавірусу Дельта.
Стерджен.
Але незважаючи на це велика частина обмежень все ж буде знята. У жителів країни буде більше можливостей спілкуватися. Наприклад, з понеділка в приміщенні зможуть зустрічатися до восьми осіб з чотирьох сімей та
Крім того, повністю
Нагадаємо, в Ізраїлі карантин буде вводитися за новим методом. Уряд розробив свій підхід у боротьбі з коронавірусом.