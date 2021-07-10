На Шри-Ланке ослабят карантин: рестораны и отели возобновят работу

Власти Шри-Ланки также разрешили публике снова посещать места религиозного поклонения.

Вместе с тем театры, кинотеатры и музеи могут работать при заполняемости посетителями наполовину.

Также предусмотрено, что на конференции, семинары и другие мероприятия можно допускать лишь 50 посетителей.

Кроме того, максимум в 50 человек допускается на похоронах человека, умершего по причине, не связанной с COVID-19.