Штам "Дельта" має специфічні симптоми: МОЗ розповів які
Фото: штам "Дельта" має специфічні симптоми (Віталій Носач, РБК-Україна)
Симптоми при зараженні "Дельта" штамом коронавірусу відрізняються. Найпоширенішими вважаються лихоманка, головний біль, біль в горлі і нежить.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.
При цьому кашель і втрата нюху або смаку є менш поширеними симптомами.
У МОЗ зазначили, що більш серйозними симптомами є:
- порушення слуху,
- шлунково-кишкові проблеми,
- утворення згустків крові, що призводять до загибелі тканин і гангрени.
Нагадаємо, за останніми даними, в Україні офіційно підтверджено 17 випадків зараження "Дельта" штамом.