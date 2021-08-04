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Штам "Дельта" має специфічні симптоми: МОЗ розповів які

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Середа 04 серпня 2021 19:17
Штам "Дельта" має специфічні симптоми: МОЗ розповів які Фото: штам "Дельта" має специфічні симптоми (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Симптоми при зараженні "Дельта" штамом коронавірусу відрізняються. Найпоширенішими вважаються лихоманка, головний біль, біль в горлі і нежить.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

При цьому кашель і втрата нюху або смаку є менш поширеними симптомами.

У МОЗ зазначили, що більш серйозними симптомами є:

  • порушення слуху,
  • шлунково-кишкові проблеми,
  • утворення згустків крові, що призводять до загибелі тканин і гангрени.

Нагадаємо, за останніми даними, в Україні офіційно підтверджено 17 випадків зараження "Дельта" штамом.

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