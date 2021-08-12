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Штамм "Дельта" обнаружили в Житомирской области

Автор: Мария Кучерявец

В Житомирской области выявили первые случаи нового штамма коронавируса "Дельта". Зафиксировано 20 заражений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУ "Житомирский областной лабораторный центр".

"В области диагностированы первые случаи заболеваний COVID-19, который вызван штатом "Дельта". Все 20 образцов, взятых у больных в Житомирской области и у которых вирусологической лабораторией нашего центра обнаружен штамм "Дельта" подтверждены Центром общественного здоровья (г. Киев)", - говорится в сообщении.

Указано, что случаи заражения обнаружены в нескольких населенных пунктах области: в Житомире, Новоград-Волынском, Лугинах и т. д.

В частности, "Дельту" обнаружили у двух граждан, прибывших из России и Турции.

Также сообщается об одном летальном случае.

Напомним, в Ровенской области у 80% больных коронавирусом обнаружили инфицирование штаммом "Дельта".

Добавим, в Черниговской области подтверждено 10 случаев заражений "Дельта"-штаммом.

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ЖитомирПандемия коронавирусаКоронавирус "Дельта"