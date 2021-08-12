Штам "Дельта" виявили в Житомирській області

"В області діагностовано перші випадки захворювань COVID-19, який спричинений штатом "Дельта". Всі 20 зразків, взятих у хворих в Житомирській області та у яких вірусологічною лабораторією нашого центру виявлений штам "Дельта"підтверджені Центром громадського здоров’я (м.Київ)", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що випадки зараження виявлені в декількох населених пунктах області: в Житомирі, Новоград-Волинському, Лугинах тощо.

Зокрема, "Дельту виявили у двох громадян, що прибули із Росії та Туреччини.

Також повідомляється про один летальний випадок.