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Штам "Дельта" виявили в Житомирській області

Автор: Марія Кучерявець

У Житомирській області виявили перші випадки нового штаму коронавірусу "Дельта". Зафіксовано 20 заражень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДУ "Житомирський обласний лабораторний центр".

"В області діагностовано перші випадки захворювань COVID-19, який спричинений штатом "Дельта". Всі 20 зразків, взятих у хворих в Житомирській області та у яких вірусологічною лабораторією нашого центру виявлений штам "Дельта"підтверджені Центром громадського здоров’я (м.Київ)", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що випадки зараження виявлені в декількох населених пунктах області: в Житомирі, Новоград-Волинському, Лугинах тощо.

Зокрема, "Дельту виявили у двох громадян, що прибули із Росії та Туреччини.

Також повідомляється про один летальний випадок.

Нагадаємо, у Рівненській області у 80% хворих коронавірусом виявили інфікування штамом "Дельта".

Додамо, в Чернігівській області підтверджено 10 випадків заражень "Дельта"-штамом.

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ЖитомирПандемія коронавірусуКоронавірус "Дельта"