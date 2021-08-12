Штам "Дельта" виявили в Житомирській області

У Житомирській області виявили перші випадки нового штаму коронавірусу "Дельта". Зафіксовано 20 заражень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДУ "Житомирський обласний лабораторний центр".
"В області діагностовано перші випадки захворювань COVID-19, який спричинений штатом "Дельта". Всі 20 зразків, взятих у хворих в Житомирській області та у яких вірусологічною лабораторією нашого центру виявлений штам "Дельта"підтверджені Центром громадського здоров’я (м.Київ)", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що випадки зараження виявлені в декількох населених пунктах області: в Житомирі, Новоград-Волинському, Лугинах тощо.
Зокрема, "Дельту виявили у двох громадян, що прибули із Росії та Туреччини.
Також повідомляється про один летальний випадок.
Нагадаємо, у Рівненській області у 80% хворих коронавірусом виявили інфікування штамом "Дельта".
Додамо, в Чернігівській області підтверджено 10 випадків заражень "Дельта"-штамом.