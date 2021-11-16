Штам "Дельта" становить 99% від усіх випадків COVID-19 по всьому світу, - ВООЗ

Штам коронавірусу "Дельта" став домінуючим і становить 99% від усіх випадків захворюваності по всьому світу. Про це заявила технічний керівник Всесвітньої організації охорони здоров'я за COVID-19 Марія Ван Керкхове.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC .

За її словами, коронавірус "Дельта" становить 99% випадків зараження коронавірусом у всьому світі, що робить його більш поширеним, ніж будь-який інший штам. Практично всі до 900000 випадків COVID-19, зафіксовані в усьому світі за останні 60 днів, походять від "Дельта"-штаму.

"Дельта дійсно домінує... І є два цікавих варіанти - Мю і Лямбда, які ми також відстежуємо, але знову ж таки, коли присутній Дельта, то Дельта бере верх", - сказала Ван Керхове.

Вона також зазначила, що на Європу припадає приблизно 60% з більш ніж 3,3 мільйона нових випадків у світі минулого тижня. Також в Європі зросла смертність від коронавірусу, а по всьому світу останні чотири тижні поспіль число випадків коронавірусу збільшувалося.