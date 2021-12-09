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Штамм коронавируса "Омикрон" в 4 раза заразнее "Дельты", - исследование

Автор: Ольга Белей

Штамм коронавируса "Омикрон" распространяется на ранней стадии заболевания в четыре раза активнее, чем вариант "Дельта". К такому выводу пришли японские ученые в ходе исследования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"По данным исследования, проведенного японским ученым, консультирующим министерство здравоохранения страны, штамм "Омикрон" в 4,2 раза чаще передается на ранней стадии, чем "Дельта". Это открытие может подтвердить опасения по поводу заразности нового штамма", - пишет издание.

К таким результатам пришел Хироши Нисиура, профессор наук о здоровье и окружающей среде в Киотском университете, специализирующийся на математическом моделировании инфекционных заболеваний. Он проанализировал данные генома у южноафриканцев в провинции Гаутенг.

"Вариант "Омикрон" заразнее, он преодолевает иммунитет, выработанный как естественным путем, так и с помощью вакцинации", - заявил Хироси Нисиуры.

При этом уточняется, что при штамме "Омикрон" заболевание протекает в основном в легкой форме, тяжелых случаев болезни наблюдается мало.

Напомним, директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски заявила в интервью, что практически все выявленные в Соединенных Штатах случаи COVID-19, вызванные штаммом "Омикрон", протекают в легкой форме.

Ранее мы писали, что штамм "Омикрон" может серьезно повлиять на ход пандемии, по мнению ВОЗ.

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