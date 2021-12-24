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Штамм коронавируса "Омикрон" обнаружили в 110 странах, - ВОЗ

Автор: Ольга Белей

Штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Омикрон" был подтвержден в 110 странах. Однако уже есть убедительные доказательства, что новый штамм заразнее других.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

"Вариант "Омикрон" был обнаружен в 110 странах", - говорится в отчете организации, при этом уточняется, что общая угроза, которую представляет собой новый штамм, зависит от того, насколько быстро распространяется этот вариант и как вакцины и предшествующая инфекция защищают от инфекции, ее передачи, а также течения заболевания и смертности, отметили в ВОЗ.

В организации сообщили об убедительных доказательствах того, что "Омикрон" распространяется значительно быстрее, чем "Дельта", при этом темпы роста заболеваемости в Южной Африке в настоящее время снижаются.

Отметим, не сегодня официально известно об одном случае заражения "Омикроном", который выявили в Украине.

Также стало известно, что в Украине выявили 12 вариантов штамма "Дельта". Один из них новый и приводит к повышенной летальности.

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Омикрон