Штамм коронавируса "Омикрон" обнаружили в 110 странах, - ВОЗ

Штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Омикрон" был подтвержден в 110 странах. Однако уже есть убедительные доказательства, что новый штамм заразнее других.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.
"Вариант "Омикрон" был обнаружен в 110 странах", - говорится в отчете организации, при этом уточняется, что общая угроза, которую представляет собой новый штамм, зависит от того, насколько быстро распространяется этот вариант и как вакцины и предшествующая инфекция защищают от инфекции, ее передачи, а также течения заболевания и смертности, отметили в ВОЗ.
В организации сообщили об убедительных доказательствах того, что "Омикрон" распространяется значительно быстрее, чем "Дельта", при этом темпы роста заболеваемости в Южной Африке в настоящее время снижаются.
Отметим, не сегодня официально известно об одном случае заражения "Омикроном", который выявили в Украине.
Также стало известно, что в Украине выявили 12 вариантов штамма "Дельта". Один из них новый и приводит к повышенной летальности.