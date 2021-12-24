Штамм коронавируса "Омикрон" обнаружили в 110 странах, - ВОЗ

"Вариант "Омикрон" был обнаружен в 110 странах", - говорится в отчете организации, при этом уточняется, что общая угроза, которую представляет собой новый штамм, зависит от того, насколько быстро распространяется этот вариант и как вакцины и предшествующая инфекция защищают от инфекции, ее передачи, а также течения заболевания и смертности, отметили в ВОЗ.



В организации сообщили об убедительных доказательствах того, что "Омикрон" распространяется значительно быстрее, чем "Дельта", при этом темпы роста заболеваемости в Южной Африке в настоящее время снижаются.