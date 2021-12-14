Штамм "Омикрон" добрался до Китая: страна сообщила о первом случае болезни
Коронавирус "Омикрон" появился в Китае. Стана подтвердила первый случай болезни, вызванный этим штаммом COVID-19.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Китайские власти сообщили, что первый случай штамма "Омикрон" обнаружили в северном городе Тяньцзинь еще 9 декабря. Завез заразный вариант коронавируса в Китай человек, вернувшийся в страну из-за границы. У него по прибытию в страну не было никаких симптомов. Сейчас пациент находится на карантине и проходит лечение в специализированной больнице.
Также отмечается, что в восточной провинции Чжэцзян в последние недели наблюдается рост числа новых случаев заражения штаммом коронавируса "Дельта".
Штамм "Омикрон" впервые возник в Южной Африке, а сейчас официально подтвержден в более чем 50 странах. Он считается очень заразным.
Напомним, что зафиксирован первый летальный случай от штамма "Омикрон". Он был зарегистрирован в Великобритании.