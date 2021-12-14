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Штам "Омікрон" дістався до Китаю: Країна повідомила про перший випадок хвороби

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Китай, Вівторок 14 грудня 2021 07:14
Штам "Омікрон" дістався до Китаю: Країна повідомила про перший випадок хвороби Фото: штам "Омікрон" дістався до Китаю (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Коронавірус "Омікрон" з'явився в Китаї. Стана підтвердила перший випадок хвороби, викликаний цим штамом COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Китайська влада повідомила, що перший випадок штаму "Омікрон" виявили в північному місті Тяньцзінь ще 9 грудня. Завезла заразний варіант коронавірусу в Китай людина, що повернулася в країну з-за кордону. У неї по прибуттю в країну не було ніяких симптомів. Зараз пацієнт знаходиться на карантині та проходить лікування в спеціалізованій лікарні.

Також зазначається, що у східній провінції Чжецзян в останні тижні спостерігається зростання числа нових випадків зараження штамом коронавірусу "Дельта".

Штам "Омікрон" вперше виник в Південній Африці, а зараз офіційно підтверджений в більш ніж 50 країнах. Він вважається дуже заразним.

Нагадаємо, що зафіксовано перший летальний випадок від штаму "Омікрон". Він був зареєстрований у Великобританії.

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