Штам "Омікрон" дістався до Китаю: Країна повідомила про перший випадок хвороби

Коронавірус "Омікрон" з'явився в Китаї. Стана підтвердила перший випадок хвороби, викликаний цим штамом COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Китайська влада повідомила, що перший випадок штаму "Омікрон" виявили в північному місті Тяньцзінь ще 9 грудня. Завезла заразний варіант коронавірусу в Китай людина, що повернулася в країну з-за кордону. У неї по прибуттю в країну не було ніяких симптомів. Зараз пацієнт знаходиться на карантині та проходить лікування в спеціалізованій лікарні.

Також зазначається, що у східній провінції Чжецзян в останні тижні спостерігається зростання числа нових випадків зараження штамом коронавірусу "Дельта".