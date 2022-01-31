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Штам "Омікрон" шириться Україною. МОЗ дало рекомендації українцям: деталі

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Київ, Понеділок 31 січня 2022 12:06
Штам "Омікрон" шириться Україною. МОЗ дало рекомендації українцям: деталі Фото: глава МОЗ Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністерство охорони здоров'я закликало українців окрім вакцинації дотримуватися карантинних заходів. Вони допоможуть стримувати швидке поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон" та знизити навантаженість на медсистему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МОЗ Віктора Ляшка під час брифінгу.

"На додаток до необхідності зробити щеплення, треба пам’ятати та дотримуватись і ключових нефармацевтичних заходів", - зауважив міністр.

Він підкреслив, що саме ці заходи матимуть вирішальне значення в найближчому майбутньому, щоб інтенсивність циркуляції "Омікрону" залишалася на керованому рівні.

"І (для того -ред.) щоб зменшити навантаження на наших працівників первинної медичної допомоги, які сьогодні працюють в наднормованому режимі", - додав Ляшко.

МОЗ дало рекомендації українцям

За словами Ляшка, ці нефармацевтичні заходи включають наступні правила:

  • уникайте контакту з особами, що мають прояви грипозної інфекції;
  • носіть маску;
  • обмежте відвідування місць великого скупчення людей;
  • часто провітрюйте приміщення;
  • часто мийте руки з милом;
  • не торкайтеся очей, носа, рота немитими руками;
  • уникайте обіймів, поцілунків і рукостискань;
  • не відвідуйте робоче місце, якщо у вас є симптоми хвороби;
  • роботодавці - дозвольте дистанційний режим роботи, всім кому це можливо дозволити на період ускладнення епідситуації.

Нагадаємо, штам коронавірусу "Омікрон" виявлений в 20 областях України.

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