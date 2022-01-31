Штамм "Омикрон" шириться Украиной. Минздрав дал рекомендации украинцам: что надо знать

"В дополнение к необходимости сделать прививку, надо помнить и придерживаться и ключевых нефармацевтических мер", - отметил министр.

Он подчеркнул, что именно эти меры будут иметь решающее значение в ближайшем будущем, чтобы интенсивность циркуляции "Омикрона" оставалась на управляемом уровне.

"И (для того - ред.) чтобы уменьшить нагрузку на наших работников первичной медицинской помощи, которые сегодня работают в сверхурочном режиме", - добавил Ляшко.

Минздрав дал рекомендации украинцам

По словам Ляшко, эти нефармацевтические меры включают следующие правила: