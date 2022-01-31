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Штамм "Омикрон" шириться Украиной. Минздрав дал рекомендации украинцам: что надо знать

Автор: Мария Кучерявец

Министерство здравоохранения призвало украинцев кроме вакцинации соблюдать карантинные меры. Они помогут сдерживать быстрое распространение нового штамма коронавируса "Омикрон" и снизить загруженность на медсистему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минздрава Виктора Ляшко во время брифинга.

"В дополнение к необходимости сделать прививку, надо помнить и придерживаться и ключевых нефармацевтических мер", - отметил министр.

Он подчеркнул, что именно эти меры будут иметь решающее значение в ближайшем будущем, чтобы интенсивность циркуляции "Омикрона" оставалась на управляемом уровне.

"И (для того - ред.) чтобы уменьшить нагрузку на наших работников первичной медицинской помощи, которые сегодня работают в сверхурочном режиме", - добавил Ляшко.

Минздрав дал рекомендации украинцам

По словам Ляшко, эти нефармацевтические меры включают следующие правила:

  • избегайте контакта с лицами, имеющими проявления гриппозной инфекции;
  • носите маску;
  • ограничьте посещение мест большого скопления людей;
  • часто проветривайте помещение;
  • часто мойте руки с мылом;
  • не касайтесь глаз, носа, рта немытыми руками;
  • избегайте объятий, поцелуев и рукопожатий;
  • не посещайте рабочее место, если у вас есть симптомы болезни;
  • работодатели - разрешите дистанционный режим работы, всем кому это возможно разрешить на период осложнения эпидситуации.

Напомним, штамм коронавируса "Омикрон" обнаружен в 20 областях Украины.

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Министерство здравоохранения Украины