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Штамм "Омикрон". В Украине вводят самоизоляцию для граждан при въезде в страну

Автор: Анастасия Рокитна

Министерство здравоохранения уже разрабатывает меры для предотвращения заражения граждан Украины штаммом коронавируса "Омикрон". Вводят самоизоляцию.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Правительственный портал".

На правительственном совещании в понедельник утром принято решение не пускать на территорию Украины без прохождения самоизоляции лиц, находившихся на территории стран Южной Африки, где зафиксировали новый штамм коронавируса.

О каких именно странах идет речь

Для путешественников, которые провели в соответствующих странах более 7 дней за последние 14 дней, нужно пройти 14-дневную самоизоляцию.

Речь идет о таких странах:

  • Южно-Африканской Республике,
  • Республике Ботсвана,
  • Зимбабве,
  • Намибии,
  • Королевстве Лесото,
  • Королевстве Эсватини,
  • Республике Мозамбик.

Рекомендации

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Южно-Африканскую Республику, Ботсвану, Эсватин, Лесото, Мозамбик, Намибию и Зимбабве.

Что сейчас известно о штамме "Омикрон"

Пока неизвестно, вызывает ли коронавирус штамма "Омикрон" более тяжелое течение болезни. Первые случаи инфицирования этим штаммом были зафиксированы у молодых людей (студентов университетов), которые, как правило, обычно имеют более легкое течение болезни. Однако общий уровень заражения в Южно-Африканской Республике повышен.

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