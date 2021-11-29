Штамм "Омикрон". В Украине вводят самоизоляцию для граждан при въезде в страну

Министерство здравоохранения уже разрабатывает меры для предотвращения заражения граждан Украины штаммом коронавируса "Омикрон". Вводят самоизоляцию.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Правительственный портал".
На правительственном совещании в понедельник утром принято решение не пускать на территорию Украины без прохождения самоизоляции лиц, находившихся на территории стран Южной Африки, где зафиксировали новый штамм коронавируса.
Для путешественников, которые провели в соответствующих странах более 7 дней за последние 14 дней, нужно пройти 14-дневную самоизоляцию.
Речь идет о таких странах:
Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Южно-Африканскую Республику, Ботсвану, Эсватин, Лесото, Мозамбик, Намибию и Зимбабве.
Пока неизвестно, вызывает ли коронавирус штамма "Омикрон" более тяжелое течение болезни. Первые случаи инфицирования этим штаммом были зафиксированы у молодых людей (студентов университетов), которые, как правило, обычно имеют более легкое течение болезни. Однако общий уровень заражения в Южно-Африканской Республике повышен.