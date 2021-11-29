Штам "Омікрон". В Україні вводять самоізоляцію для громадян при в'їзді в країну

Міністерство охорони здоров’я уже розробляє заходи для запобігання зараженню громадян України штамом коронавірусу "Омікрон". Вводять самоізоляцію.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Урядовий портал".
На урядовій нараді в понеділок вранці прийнято рішення не пускати на територію України без проходження самоізоляції осіб, які перебували на території країн Південної Африки, де зафіксували новий штам коронавірусу.
Для мандрівників, які провели у відповідних країнах більш як 7 днів протягом останніх 14 днів, потрібно пройти 14-денну самоізоляцію. Мова йде про такі країни:
Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Південно-Африканської Республіки, Ботсвани, Есватіні, Лесото, Мозамбіку, Намібії та Зімбабве.
Наразі невідомо, чи викликає коронавірус штаму “Омікрон” більш тяжкий перебіг хвороби. Перші випадки інфікування цим штамом були зафіксовані в молодих людей (студентів університетів), які, як правило, зазвичай мають легший перебіг хвороби. Проте загальний рівень зараження у Південно-Африканській Республіці є підвищеним.