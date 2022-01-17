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Штамм "Омикрон" впервые обнаружили в Крыму, - оккупационная власть

Автор: Мария Кучерявец

Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов сообщил о первом случае заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон" на полуострове. В связи с чем оккупационная власть ввела ряд ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Аксенова.

"В Крыму зарегистрировали первый случай штамма "Омикрон". То есть мы находимся в зоне риска. В связи с этим нами приняты меры организационного характера", - сказал он.

По его словам, оккупационными властями было "принято решение" запретить проведение массовых мероприятий.

"Также (проводить - ред.) совещания только в больших залах, масочный режим во всех учреждениях, без исключения", - добавил Аксенов.

Напомним, ранее в Крыму оккупационные власти запретили людям старше 65 лет запретить выходить из дома.

Добавим, в оккупированном Крыму ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для определенных групп населения.

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