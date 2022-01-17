Штам "Омікрон" вперше виявили в Криму, - окупаційна влада

"У Криму зареєстрували перший випадок штаму "Омікрон". Тобто ми перебуваємо в зоні ризику. У зв'язку з цим нами вжито запобіжні заходи організаційного характеру", - сказав він.

За його словами, окупаційною владою було "ухвалено рішення" заборонити проведення масових заходів.

"Також (проводити - ред.) наради лише у великих залах, масковий режим у всіх установах, без винятку", - додав Аксьонов.