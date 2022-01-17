Штам "Омікрон" вперше виявили в Криму, - окупаційна влада

Так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов повідомив про перший випадок зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон" на півострові. У зв'язку з чим окупаційна влада ввела низку обмежень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на за заяву Аксьонова.
"У Криму зареєстрували перший випадок штаму "Омікрон". Тобто ми перебуваємо в зоні ризику. У зв'язку з цим нами вжито запобіжні заходи організаційного характеру", - сказав він.
За його словами, окупаційною владою було "ухвалено рішення" заборонити проведення масових заходів.
"Також (проводити - ред.) наради лише у великих залах, масковий режим у всіх установах, без винятку", - додав Аксьонов.
Нагадаємо, раніше в Криму окупаційна влада заборонила людям старше 65 років заборонили виходити з дому.
Додамо, в окупованому Криму запровадили обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для певних груп населення.