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Штамм "Омикрон" впервые зафиксировали в Беларуси

Автор: Анастасия Рокитна

В Беларуси впервые зафиксировали штамм коронавируса "Омикрон". Заболели четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "БелТА".

Это первые подтвержденные случаи заражения новым вариантом COVID в Республике Беларусь. У всех пациентов отмечается легкое течение заболевания

Вместе с тем, за сутки в Беларуси зарегистрированы 1493 пациента с COVID-19, выписаны 1699. Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 696 220 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 688 890 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Отметим, штамм "Омикрон" зафиксировали уже в соседних с Украиной России, Польше, Беларуси, Румынии.

Напомним, в Украине зафиксировали новые случаи штамма "Омикрон".

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