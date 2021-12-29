Штамм "Омикрон" впервые зафиксировали в Беларуси

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на " БелТА ".

Это первые подтвержденные случаи заражения новым вариантом COVID в Республике Беларусь. У всех пациентов отмечается легкое течение заболевания

Вместе с тем, за сутки в Беларуси зарегистрированы 1493 пациента с COVID-19, выписаны 1699. Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 696 220 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 688 890 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Отметим, штамм "Омикрон" зафиксировали уже в соседних с Украиной России, Польше, Беларуси, Румынии.