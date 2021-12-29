Штам "Омікрон" вперше зафіксували в Білорусі

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на " БелТА ".

Це перші підтверджені випадки зараження новим варіантом COVID в Республіці Білорусь. У всіх пацієнтів відзначається легкий перебіг захворювання

Разом з тим, за добу в Білорусі зареєстровані 1493 пацієнта з COVID-19, виписані 1699. Всього з початку пандемії в Білорусі були зареєстровані 696 220 осіб з позитивним тестом на COVID-19. Одужали 688 890 пацієнтів, у яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19.

Зазначимо, штам "Омікрон" зафіксували вже в сусідніх з Україною Росії, Польщі, Білорусі, Румунії.