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Штам "Омікрон" вперше зафіксували в Білорусі

Автор: Анастасія Рокитна

У Білорусі вперше зафіксували штам коронавірусу "Омікрон". Захворіли чотири людини.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "БелТА".

Це перші підтверджені випадки зараження новим варіантом COVID в Республіці Білорусь. У всіх пацієнтів відзначається легкий перебіг захворювання

Разом з тим, за добу в Білорусі зареєстровані 1493 пацієнта з COVID-19, виписані 1699. Всього з початку пандемії в Білорусі були зареєстровані 696 220 осіб з позитивним тестом на COVID-19. Одужали 688 890 пацієнтів, у яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19.

Зазначимо, штам "Омікрон" зафіксували вже в сусідніх з Україною Росії, Польщі, Білорусі, Румунії.

Нагадаємо, в Україні зафіксували нові випадки штаму "Омікрон".

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ОмикронБілорусь