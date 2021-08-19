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В штате Миссисипи в США не хватает медиков для лечения COVID-больных

Автор: Наталья Скороход

В Миссисипи в США не хватает медиков в больницах для лечения больных коронавирусом. Штату требуется больше тысячи специалистов, чтоб госпитализировать всех людей COVID-19, которые в этом нуждаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Представители здравоохранения Миссисипи заявили, что почти 1000 больничных коек, которые можно было бы использовать для лечения пациентов с коронавирусом, не укомплектованы кадрами из-за нехватки медицинских работников.

Во вторник в штате госпитализировали рекордное количество больных с COVID-19 - в больницы попали 1633 человека.

Старший заместитель Министерства здравоохранения штата Миссисипи Джим Крейг говорит, что 73 больницы в Миссисипи запросили более 1451 штатного сотрудника для лечения пациентов. По словам представителей здравоохранения, более 250 человек ждали койки в отделениях неотложной помощи Миссисипи утром в среду.

Если бы на должности медиков удалось набрать нужное число специалистов, штат мог бы госпитализировать 771 человека в хирургические отделения и 235 человек в отделения интенсивной терапии.

Отмечается, что недостаток медработников в Миссисипи возник из-за низкой оплаты труда.

Напомним, что в США одобрили вакцинацию населения третьей дозы вакцины. Там считают, что постепенно защита снижается.

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КоронавирусСоединенные Штаты Америки