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У штаті Міссісіпі в США не вистачає медиків для лікування COVID-хворих

Автор: Наталья Скороход

У Міссісіпі в США не вистачає медиків у лікарнях для лікування хворих коронавірусом. Штату потрібно більше тисячі фахівців, щоб госпіталізувати всіх людей COVID-19, які цього потребують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Представники охорони здоров'я Міссісіпі заявили, що майже 1000 лікарняних ліжок, які можна було б використовувати для лікування пацієнтів з коронавірусом, не укомплектовані кадрами через брак медичних працівників.

У вівторок в штаті госпіталізували рекордну кількість хворих з COVID-19 - в лікарні потрапили 1633 людини.

Старший заступник Міністерства охорони здоров'я штату Міссісіпі Джим Крейг каже, що 73 лікарні в Міссісіпі запросили понад 1451 штатного співробітника для лікування пацієнтів. За словами представників охорони здоров'я, понад 250 людей чекали ліжка у відділеннях невідкладної допомоги Міссісіпі вранці в середу.

Якби на посади медиків вдалося набрати потрібну кількість фахівців, штат міг би госпіталізувати 771 людини в хірургічні відділення і 235 осіб у відділення інтенсивної терапії.

Зазначається, що нестача медпрацівників у Міссісіпі виникла через низьку оплату праці.

Нагадаємо, що у США схвалили вакцинацію населення третьої дози вакцини. Там вважають, що поступово захист знижується.

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