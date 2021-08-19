У штаті Міссісіпі в США не вистачає медиків для лікування COVID-хворих

Представники охорони здоров'я Міссісіпі заявили, що майже 1000 лікарняних ліжок, які можна було б використовувати для лікування пацієнтів з коронавірусом, не укомплектовані кадрами через брак медичних працівників.

У вівторок в штаті госпіталізували рекордну кількість хворих з COVID-19 - в лікарні потрапили 1633 людини.

Старший заступник Міністерства охорони здоров'я штату Міссісіпі Джим Крейг каже, що 73 лікарні в Міссісіпі запросили понад 1451 штатного співробітника для лікування пацієнтів. За словами представників охорони здоров'я, понад 250 людей чекали ліжка у відділеннях невідкладної допомоги Міссісіпі вранці в середу.

Якби на посади медиків вдалося набрати потрібну кількість фахівців, штат міг би госпіталізувати 771 людини в хірургічні відділення і 235 осіб у відділення інтенсивної терапії.

Зазначається, що нестача медпрацівників у Міссісіпі виникла через низьку оплату праці.