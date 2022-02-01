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Штраф для невакцинированных. В Италии жителей старше 50 лет обязали делать COVID-прививки

Автор: Анастасия Рокитна

В Италии ввели штрафы для невакцинированных жителей старше 50 лет. Ввели штраф в размере 100 евро.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Corriere della Sera.

При этом с 15 февраля жители старше 50 лет обязаны будут предъявлять так называемый "зеленый пропуск" - сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании - для доступа на рабочие места. Все, кто такой пропуск предъявить не сможет, будут лишены доступа на работу и заработной платы.

"Обязательство по вакцинации для тех, кто старше 50 лет, вступает в силу с сегодняшнего дня. Любой, кто не привился хотя бы одной дозой вакцины, за исключением граждан, освобожденных по состоянию здоровья, должен уплатить штраф в размере 100 евро", - пишет издание.

Те, кого поймают на рабочем месте без "зеленого пропуска", могут быть оштрафованы на сумму от 600 до 1500 евро.

Напомним, в Греции ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет.

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ИталияВакцинация