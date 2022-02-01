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Штраф для невакцинованих. В Італії жителів старше 50 років зобов'язали робити щеплення

Автор: Анастасія Рокитна

В Італії ввели штрафи для невакцинованих жителів старше 50 років. Ввели штраф у розмірі 100 євро.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Corriere della Sera.

При цьому з 15 лютого жителі старше 50 років зобов'язані будуть пред'являти так званий "зелений пропуск" - сертифікат про вакцинацію або перенесене захворювання - для доступу на робочі місця. Всі, хто такий пропуск пред'явити не зможе, будуть позбавлені доступу на роботу і заробітної плати.

"Зобов'язання щодо вакцинації для тих, хто старше 50 років, набуває чинності з сьогоднішнього дня. Будь-хто, хто не прищепився хоча б однією дозою вакцини, за винятком громадян, звільнених за станом здоров'я, повинен сплатити штраф у розмірі 100 євро", - пише видання.

Ті, кого спіймають на робочому місці без "зеленого пропуску", можуть бути оштрафовані на суму від 600 до 1500 євро.

Нагадаємо, у Греції ввели обов'язкову вакцинацію для людей старше 60 років.

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ІталіяВакцинація