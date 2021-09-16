В Швеции будут вакцинировать детей в возрасте от 12 лет

По словам премьер-министра Швеции Стефана Левена, введение вакцинации среди детей в возрасте от 12 до 15 лет должно помочь им избежать серьезных заболеваний.

"Это снижает риск тяжелых и серьезных заболеваний и риск того, что вы пропустите школу", - отметил Левен.

Добавим, что сегодня в Швеции более 80% граждан старше 16 лет - вакцинированы первой дозой. Почти 75% - прошли полный курс прививки.