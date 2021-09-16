У Швеції вакцинуватимуть дітей віком від 12 років

За словами прем'єр-міністра Швеції Стефана Левена, запровадження вакцинації серед дітей віком від 12 до 15 років повинно допомогти їм запобігти серйозних захворювань.

"Це знижує ризик важких і серйозних захворювань і ризик того, що ви пропустите школу", - відзначив Левен.

Додамо, що сьогодні в Швеції більше ніж 80% громадян старше 16 років - вакциновані першою дозою. Майже 75% - пройшли повний курс щеплення.