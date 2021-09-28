UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Швеции начали бустерную вакцинацию от COVID, но не всех

Автор: Сергей Пышкин

В Швеции вакцинировали бустерной дозой небольшое количество людей. Министр здравоохранения Елена Халленгрен отметила, что бустер вскоре будут предлагать лицам старше 80 лет и дополнительным группам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Пока что третью дозу укололи небольшому количеству людей, однако, как отметила глава Минздрава, в скором времени бустер будут предлагать лицам, которые находятся в домах для людей пожилого возраста. Также вакцинацию дополнительной дозой введут и в системах поддержки жизнеобеспечения.

"Те, кто больше всего в этом нуждается, по-прежнему будут на первом месте", - заявила Халленгрен.

Отмечается, что на этой неделе Швеция снимет большинство COVID-ограничений и рекомендаций.

Читайте РБК-Украина в Google News
ШвецияКоронавирусВакцинация