В Швеции начали бустерную вакцинацию от COVID, но не всех

В Швеции вакцинировали бустерной дозой небольшое количество людей. Министр здравоохранения Елена Халленгрен отметила, что бустер вскоре будут предлагать лицам старше 80 лет и дополнительным группам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Пока что третью дозу укололи небольшому количеству людей, однако, как отметила глава Минздрава, в скором времени бустер будут предлагать лицам, которые находятся в домах для людей пожилого возраста. Также вакцинацию дополнительной дозой введут и в системах поддержки жизнеобеспечения.

"Те, кто больше всего в этом нуждается, по-прежнему будут на первом месте", - заявила Халленгрен.

Отмечается, что на этой неделе Швеция снимет большинство COVID-ограничений и рекомендаций.