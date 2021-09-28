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В Швеції розпочали бустерну вакцинацію від COVID, але не всіх

Автор: Сергій Пишкін

У Швеції вакцинували бустерною дозою невелику кількість людей. Міністр охорони здоров’я Олена Халленгрен відзначила, що бустер незабаром пропонуватимуть особам старше 80 років й додатковим групам.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Поки що третю дозу щепили невеликій кількості людей, однак, як відзначила голова МОЗ, незабаром бустер пропонуватимуть особам, які перебувають в будинках для людей літнього віку. Також вакцинування додатковою дозою запровадять й в системах підтримки життєзабезпечення.

"Ті, хто найбільше цього потребує, як і раніше будуть на першому місці", - заявила Халленгрен.

Зазначається, що цього тижня Швеція зніме більшість COVID-обмежень та рекомендацій.

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ШвецияКоронавірусВакцинація