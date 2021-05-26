В Швейцарии с 31 мая смягчат карантинные ограничения
Правительство Швейцарии приняло решение отметить часть карантинных ограничений, которые были введены для борьбы с коронавирусом. Послабления будут более масштабными, они начнут действовать с 31 мая.
Об этом сообщила пресс-служба Федерального совета (правительства) Швейцарии.
"В понедельник, 31 мая 2021 года, состоится еще один этап смягчения ограничений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эпидемиологическая обстановка в стране улучшается, а число заболевших снижается. Кроме того, большинство кантонов к концу месяца завершат вакцинацию особо уязвимых слоев населения.
Согласно решению Федерального совета, с 31 мая разрешено проводить частные мероприятия внутри помещений с участием не более 30 человек вместо нынешних 10, а вне помещений - до 50 человек. Рестораны, которые до этого момента могли обслуживать клиентов только на летних верандах, смогут открыть свои внутренние залы. При этом внутри помещений за одним столиком можно будет сидеть вчетвером, а на верандах - вшестером. За столиками можно находиться без масок, но их необходимо надевать при перемещении по заведению.
Кроме того, разрешаются занятия любительским спортом до 50 человек, вместо нынешних 15. В студенческих аудиториях будут сняты ограничения по числу присутствующих, однако ношение масок по-прежнему будет обязательным.
Всем, кто получил прививку от коронавируса официально одобренным в Швейцарии или Евросоюзе препаратом, или переболевшим COVID-19, разрешено не проходить карантин после возвращения из стран, которые отнесены правительством к "рискованным" из-за высокой заболеваемости.
С 1 июня разрешается проводить внутри помещений общественные мероприятия с участием до 600 человек, а на улице - до тысячи человек. С 1 июля численность таких собраний планируется увеличить до 3 тысяч и 5 тысяч соответственно. А с 20 августа - до 20 тысяч.
Напомним, ранее власти Эстонии объявили о решении смягчить с 31 мая некоторые карантинные ограничения. В частности, разрешаются спортивные занятия для групп до 25 человек, публичные собрания и мероприятия с участием до 200 человек.
Отметим, правительство Украины планирует смягчить карантин. По словам министра культуры Александра Ткаченко, могут быть сняты ограничения по времени для работы заведений и разрешен допуск в них иностранцев.
Как писало РБК-Украина, во время заседания правительства премьер Денис Шмыгаль заявил, что ситуация с коронавирусом в Украине улучшается второй месяц подряд.