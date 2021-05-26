У Швейцарії з 31 травня пом'якшать карантинні обмеження
Уряд Швейцарії прийняв рішення відзначити частину карантинних обмежень, які були введені для боротьби з коронавірусом. Послаблення будуть більш масштабними, вони почнуть діяти з 31 травня.
Про це повідомила пресслужба Федеральної ради (уряду) Швейцарії.
"У понеділок, 31 травня 2021 року, відбудеться ще один етап пом'якшення обмежень", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що епідеміологічні обставини в країні поліпшується, а число хворих знижується. Крім того, більшість кантонів до кінця місяця завершать вакцинацію особливо вразливих верств населення.
Згідно з рішенням Федеральної ради, з 31 травня дозволено проводити приватні заходи всередині приміщень за участю не більше 30 осіб замість нинішніх 10, А поза приміщеннями - до 50 осіб. Ресторани, які до цього моменту могли обслуговувати клієнтів тільки на літніх верандах, зможуть відкрити свої внутрішні зали. При цьому всередині приміщень за одним столиком можна буде сидіти вчотирьох, а на верандах - вшістьох. За столиками можна перебувати без масок, але їх необхідно надягати при переміщенні по закладу.
Крім того, дозволяються заняття аматорським спортом до 50 осіб, замість нинішніх 15. У студентських аудиторіях будуть зняті обмеження по числу присутніх, проте носіння масок як і раніше буде обов'язковим.
Всім, хто отримав щеплення від коронавірусу офіційно схваленим в Швейцарії або Євросоюзі препаратом, або перехворіли COVID-19, дозволено не проходити карантин після повернення з країн, які віднесені урядом до "ризикованих" через високу захворюваність.
З 1 червня дозволяється проводити всередині приміщень громадські заходи за участю до 600 осіб, а на вулиці - до тисячі осіб. З 1 липня чисельність таких зборів планується збільшити до 3 тисяч і 5 тисяч відповідно. А з 20 серпня - до 20 тисяч.
Нагадаємо, раніше влада Естонії оголосила про рішення пом'якшити з 31 травня деякі карантинні обмеження. Зокрема, дозволяються спортивні заняття для груп до 25 осіб, публічні збори та заходи за участю до 200 осіб.
Відзначити, уряд України планує пом'якшити карантин. За словами міністра культури Олександра Ткаченка, можуть бути зняті обмеження за часом для роботи закладів і дозволений допуск в них іноземців.
Як писало РБК-Україна, під час засідання уряду прем'єр Денис Шмигаль заявив, що ситуація з коронавірусом в Україні покращується другий місяць поспіль.