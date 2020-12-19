В Швейцарии одобрили для использования вакцину Pfizer от коронавируса

Швейцарский надзорный орган за рынком лекарств одобрил для использования в конфедерации вакцину от коронавируса Pfizer. Swissmedic разрешил вакцину от Pfizer/BioNTech.

Об этом сообщает Swissmedic.

Pfizer - первая вакцина, одобренная для использования в Швейцарии, ее признали безопасной.

"Согласно данным, оцененным Швейцарским агентством по регулированию продукции терапевтического назначения, уровень защиты, обеспечиваемый через семь дней после второй инъекции вакцины, превышает 90%", - говорится в сообщении Swissmedic.

Напомним, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило вакцину Moderna американского производства. Это случилось примерно через неделю после утверждения вакцины Pfizer/BioNTech, которая сейчас распространяется.

Отметим, в Британии массовая вакцинация от коронавируса началась 8 декабря после того, как британские власти одобрили применение вакцины компании Pfizer и BioNTech.