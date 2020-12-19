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В США одобрили вторую вакцину от коронавируса за неделю

Новина українською → Суббота 19 декабря 2020 04:25
В США одобрили вторую вакцину от коронавируса за неделю Фото: вакцина (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило вакцину Moderna американского производства. Это случилось примерно через неделю после утверждения вакцины Pfizer/BioNTech, которая сейчас распространяется.

Об этом пишет BBC News.

США согласились закупить 200 миллионов доз Moderna. Шесть миллионов, возможно, уже готовы к отправке. В стране самое высокое в мире количество смертей и случаев заболевания Covid-19.

В США считают, что переход от последовательности вируса в январе к наличию двух вакцин в декабре - замечательное достижение.

Ранее президент страны Дональд Трамп заявил, что США разрешили использование вакцины от коронавируса разработки компании Moderna

Ранее сообщалось, что Консультативный совет Управления по контролю за качеством продуктов и медикаментов США (FDA) подтвердил высокую эффективность коронавирусной вакцины Moderna. Ее можно использовать людям от 18 лет.

Также известно, что Moderna уничтожила 400 000 доз препарата. Это пришлось сделать из-за сбоя при производстве вакцины.

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