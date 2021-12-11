У Швейцарії схвалили вакцинацію дітей з 5 років

В Швейцарії схвалили вакцинацію від коронавірусу для дітей з 5 до 11 років. Щеплення робитимуть вакциною Cominarty, створеною Pfizer.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

Швейцарське агентство з медицини Swissmedic зазначає, що вакцини дітям вводитимуть дозами по 10 мікрограмів з інтервалом у три тижні, що що відповідає одній третині дози, що вводиться підліткам і дорослим.

В даними швейцарського агентства, клінічні випробування за участю понад 1500 учасників, показують, що ця вакцина проти Covid-19 майже повністю запобігає серйозні патології, викликані вірусом SARS-CoV-2, у дітей у віці від 5 до 11 років.