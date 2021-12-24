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В Швейцарии выявили 8 тысяч поддельных COVID-сертификатов

Автор: Ольга Белей

В Швейцарии в кантоне Сен-Галлен обнаружили более 8 тысяч поддельных COVID-сертификатов. Причастным к махинациям грозит до 5 лет тюремного заключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Presse-Agentur.

"Более 8000 поддельных сертификатов о вакцинации были выпущены в швейцарском кантоне Сен-Галлен, согласно заявлению региональных властей в четверг", - пишет издание.

В подделке сертификатов заподозрили группу работников частного центра тестирования на коронавирусную инфекцию, которые имели доступ к системе, через которую осуществляется выдача сертификатов.

Подозреваемым грозят большие штрафы или до 5 лет лишения свободы. Покупатели поддельных сертификатов также получат штрафы или тюремные сроки.

Стоит отметить, что кантон Сен-Галлен - один из последних в стране по показателям вакцинации, хотя и отстает от общенационального всего на 7%. Всего в Швейцарии обеими дозами привиты 67% населения.

Напомним, 20 декабря правоохранители выявили во Франции 182 тысячи поддельных паспортов здоровья. На прошлой неделе полиция сообщала о 110 тысячах фальшивых COVID-документах.

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сертификат вакцинации