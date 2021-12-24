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У Швейцарії виявили 8 тисяч підроблених COVID-сертифікатів

Автор: Ольга Белей

У Швейцарії в кантоні Сен-Галлен виявили понад 8 тисяч підроблених COVID

-сертифікатів. Причетним до махінацій загрожує до 5 років тюремного ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Presse-Agentur.

"Більше 8000 підроблених сертифікатів про вакцинацію були випущені в швейцарському кантоні Сен-Галлен, згідно із заявою регіональної влади в четвер", - пише видання.

У підробці сертифікатів запідозрили групу працівників приватного центру тестування на коронавірусну інфекцію, які мали доступ до системи, через яку здійснюється видача сертифікатів.

Підозрюваним загрожують великі штрафи або до 5 років позбавлення волі. Покупці підроблених сертифікатів також отримають штрафи або тюремні терміни.

Варто відзначити, що кантон Сен-Галлен - один з останніх в країні за показниками вакцинації, хоча і відстає від загальнонаціонального всього на 7%. Всього в Швейцарії обома дозами щеплені 67% населення.

Нагадаємо, 20 грудня правоохоронці виявили у Франції 182 тисячі підроблених паспортів здоров'я. Минулого тижня поліція повідомляла про 110 тисяч фальшивих документів.

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сертифікат вакцинації