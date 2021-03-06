Швейцария обеспечит население бесплатными тестами на коронавирус

Швейцария выделила 1 миллиард швейцарских франков (1,08 миллиарда долларов) на бесплатные тесты на коронавирус для населения. Такое решение было принято для того, чтоб страна легче вышла из-под ограничений из-за COVID-19.

Правительство предлагает каждому жителю Швейцарии выдавать по пять наборов в месяц для самопроверки, как только будут доступны надежные тесты. Тесты станут бесплатными для населения в аптеках и центрах тестирования.

Отмечается, что такой подход поможет стране быстрее выйти из карантинных ограничений. Компании, которые часто проводят тестирование, будут освобождены от карантинных требований. В правительстве считают, что частое тестирование поможет быстро определить заразившихся и предотвратить распространение болезни в коллективах.

"Тестирование является центральным компонентом борьбы с пандемией", - говориться в сообщении.

Окончательное решение по этому поводу обещают принять уже 12 марта. Вступит план правительства в силу с 15 марта.

Сейчас Швейцария медленно выходит из строгого карантина. Там вновь открываются магазины, музеи и библиотеки, возобновляются спортивные и культурные мероприятия для молодежи открыты школы и многие горнолыжные курорты. А вот рестораны и культурные объекты пока что остаются закрытыми.