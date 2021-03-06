RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Швейцарія забезпечить населення безкоштовними тестами на коронавірус

Автор: РБК-Україна

Уряд Швейцарії виділить чималу суму для тестування населення від коронавірусу. Тести стануть безкоштовними для населення в аптеках і центрах тестування.

Про це повідомляє Reuters.

Швейцарія виділила 1 мільярд швейцарських франків (1,08 мільярда доларів) на безкоштовні тести на коронавірус для населення. Таке рішення було прийнято для того, щоб країна легше вийшла з-під обмежень через COVID-19.

Уряд пропонує кожному жителю Швейцарії видавати по п'ять наборів на місяць для самоперевірки, як тільки будуть доступні надійні тести. Тести стануть безкоштовними для населення в аптеках і центрах тестування.

Відзначається, що такий підхід допоможе країні швидше вийти з карантинних обмежень. Компанії, які часто проводять тестування, будуть звільнені від карантинних вимог. В уряді вважають, що часте тестування допоможе швидко визначити тих, що заразилися і запобігти поширенню хвороби в колективах.

"Тестування є центральним компонентом боротьби з пандемією", - йдеться в повідомленні.

Остаточне рішення з цього приводу обіцяють прийняти вже 12 березня. Вступить план уряду в силу з 15 березня.

Зараз Швейцарія повільно виходить з суворого карантину. Там знову відкриваються магазини, музеї та бібліотеки, поновлюються спортивні та культурні заходи для молоді відкриті школи і багато гірськолижних курортів. А ось ресторани та культурні об'єкти поки що залишаються закритими.

Нагадаємо, в Швейцарії не виключають скасування закупівлі вакцини AstraZeneса. На даний момент варіант з виходом з договору не розглядається, проте така можливість є, якщо вакцина не буде схвалена в країні.

Раніше ми писали про ситуацію з коронавірусів в Україні. Червона зона стає ширше.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ШвейцарияКоронавірус
Читайте також
Канада схвалила використання COVID-вакцини від Johnson&Johnson
В Угорщині призупинили вакцинацію препаратом AstraZeneca: названа причина
Прогноз погоди