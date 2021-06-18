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В Сиднее обнаружили 4 случая "индийского" штамма COVID. Масочный режим возвращают

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 18 июня в густонаселенном городе Австралии жители вынуждены вновь начать носить маски в общественном транспорте. Причиной тому стали выявленные четыре случая "индийского" Delta-штамма коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

По информации местных властей, последний случай заражения "индийским" штаммом обнаружили у пилота одной из авиакомпаний.

Известно, что маски обязательно нужно будет одевать в общественном транспорте. Но чиновники в свою очередь рекомендовали жителям использовать средства защиты и в закрытых помещениях, таких как магазины и учреждения культуры.

В то же время все запланированные массовые мероприятия на свежем воздухе будут разрешены, но с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм

"Мы не хотим, чтобы люди паниковали, но вместе с тем мы хотим, чтобы все были в состоянии повышенной готовности",- сказала журналистам премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян.

Отмечено, что только 4% взрослого населения Австралии, которое насчитывает 20 млн человек полностью вакцинированы, в то время, как около 25% получили только первую дозу.

Напомним, что Австралия приостановила прямые рейсы из Индии, чтобы предотвратить появление более опасных вариантов коронавируса в стране.

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