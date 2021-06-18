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У Сіднеї виявили 4 випадки "індійського" штаму COVID. Масковий режим повертають

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 18 червня у густонаселеному місті Австралії жителі вимушені знову почати носити маски у громадському транспорті. Причиною тому стали виявлені чотири випадки індійського Delta-штаму коронавірусу.

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією місцевої влади, останній випадок зараження "індійським" штамом виявили у пілота однієї з авіакомпаній.

Відомо, що маски обов’язково потрібно буде одягати у громадському транспорті. Але чиновники в свою чергу рекомендували жителям використовувати засоби захисту і в закритих приміщеннях, таких як магазини та заклади культури.

Водночас всі заплановані масові заходи на свіжому повітрі будуть дозволені, але з дотриманням санітарно-епідеміологічних норм

"Ми не хочемо, щоб люди панікували, але разом з тим ми хочемо, щоб всі були в стані підвищеної готовності", - сказала журналістам прем'єр-міністр штату Новий Південний Уельс Гледіс Береджіклян.

Зазначено, що тільки 4% дорослого населення Австралії, яке налічує 20 млн людей, повністю вакциновані, в той час, як близько 25% отримали лише першу дозу.

Нагадаємо, що Австралія призупинила прямі рейси з Індії, щоб запобігти появі більш небезпечних варіантів коронавірусу в країні.

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