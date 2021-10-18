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Сидней снимает карантинные ограничения: больше никаких масок, школы открыты

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Австралия, Понедельник 18 октября 2021 06:08
Сидней снимает карантинные ограничения: больше никаких масок, школы открыты Фото: в Сиднее отменяют маски и открывают школы (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Сидней снова снимает карантинные ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Там с 18 октября открывают школы, а жителям разрешают ходить без масок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Такого результата австралийскому мегаполису удалось достичь благодаря высокому уровню вакцинации. Власти Нового Южного Уэльса обещали снимать карантинные ограничения всякий раз, когда вакцинация населения достигнет 70, 80 и 90%. На этот раз в штате за выходные дни уровень иммунизации двойной дозой среди людей старше 16 лет достиг 80%.

Благодаря этому дети вернулись в школы и садики. Обучение учащихся с 1 по 12 классы больше не будет проводиться дистанционно.

Кроме того, в офисах жителям мегаполиса разрешили находиться без масок, большее число людей смогут собираться дома и на открытом воздухе. Розничные магазины, пабы и тренажерные залы могут позволить большее число привитых посетителей. В ночных клубах открыты сидячие места внутри помещений, а на свадьбах может быть неограниченное количество гостей.

.Напомним, что ранее в Сиднее уровень вакцинации достиг 70%. Благодаря этому открыли тренажерные залы и бары.

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