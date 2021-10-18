Сидней снимает карантинные ограничения: больше никаких масок, школы открыты

Сидней снова снимает карантинные ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Там с 18 октября открывают школы, а жителям разрешают ходить без масок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Такого результата австралийскому мегаполису удалось достичь благодаря высокому уровню вакцинации. Власти Нового Южного Уэльса обещали снимать карантинные ограничения всякий раз, когда вакцинация населения достигнет 70, 80 и 90%. На этот раз в штате за выходные дни уровень иммунизации двойной дозой среди людей старше 16 лет достиг 80%.

Благодаря этому дети вернулись в школы и садики. Обучение учащихся с 1 по 12 классы больше не будет проводиться дистанционно.