Сідней знімає карантинні обмеження: більше ніяких масок, школи відкриті

Сідней знову знімає карантинні обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу. Там з 18 жовтня відкривають школи, а жителям дозволяють ходити без масок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Такого результату австралійському мегаполісу вдалося досягти завдяки високому рівню вакцинації. Влада Нового Південного Уельсу обіцяла знімати карантинні обмеження щоразу, коли вакцинація населення досягне 70, 80 і 90%. Цього разу в штаті за вихідні дні рівень імунізації подвійною дозою серед людей старше 16 років досяг 80%.

Завдяки цьому діти повернулися до шкіл та садочків. Навчання учнів з 1 по 12 класи більше не проводитиметься дистанційно.