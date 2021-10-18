ru ua
Пн, 18 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Сідней знімає карантинні обмеження: більше ніяких масок, школи відкриті

Новость на русском →
Австралія, Понеділок 18 жовтня 2021 06:08
Сідней знімає карантинні обмеження: більше ніяких масок, школи відкриті Фото: у Сіднеї скасовують маски і відкривають школи (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Сідней знову знімає карантинні обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу. Там з 18 жовтня відкривають школи, а жителям дозволяють ходити без масок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Такого результату австралійському мегаполісу вдалося досягти завдяки високому рівню вакцинації. Влада Нового Південного Уельсу обіцяла знімати карантинні обмеження щоразу, коли вакцинація населення досягне 70, 80 і 90%. Цього разу в штаті за вихідні дні рівень імунізації подвійною дозою серед людей старше 16 років досяг 80%.

Завдяки цьому діти повернулися до шкіл та садочків. Навчання учнів з 1 по 12 класи більше не проводитиметься дистанційно.

Крім того, в офісах жителям мегаполісу дозволили перебувати без масок, більше число людей зможуть збиратися вдома і на відкритому повітрі. Роздрібні магазини, паби та тренажерні зали можуть дозволити більшу кількість щеплених відвідувачів. У нічних клубах відкриті сидячі місця всередині приміщень, а на весіллях може бути необмежена кількість гостей.

.Нагадаємо, що раніше у Сіднеї рівень вакцинації досяг 70%. Завдяки цьому відкрили тренажерні зали та бари.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус Карантин Австралия
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус