Симптомы "Омикрона". Минздрав официально опубликовал список

У зараженных "Омикроном" чаще всего наблюдаются такие симптомы:

насморк (73%),

головная боль (67,5%),

усталость (63,5),

чихание (60%),

боль в горле (59,6%).

В то же время не выявлено существенного отличия от симптомов штамма "Дельта", который сейчас доминирует в Украине. Поэтому дополнительно могут наблюдаться:

кашель (43,5%),

хриплый голос (35,7%),

озноб или дрожь (30%),

лихорадка (29,4%),

потеря/искажение обоняния и/или вкуса (23,7%).

Несмотря на то что симптомы "Омикрона" кажутся похожими на простуду, новый штамм также может вызывать длительные последствия для здоровья, госпитализацию и летальные исходы, отметили в Минздраве.

Из-за стремительного распространения "Омикрона" в опасности находятся те, кто не прошел по крайней мере базового курса вакцинации против COVID-19.