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Симптомы "Омикрона". Минздрав официально опубликовал список

Автор: Анастасия Рокитна

В Министерстве здравоохранения сообщили, какие симптомы нового штамма коронавируса "Омикрон". Самые частые - насморк и головная боль.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение Минздрава.

У зараженных "Омикроном" чаще всего наблюдаются такие симптомы:

  • насморк (73%),
  • головная боль (67,5%),
  • усталость (63,5),
  • чихание (60%),
  • боль в горле (59,6%).

В то же время не выявлено существенного отличия от симптомов штамма "Дельта", который сейчас доминирует в Украине. Поэтому дополнительно могут наблюдаться:

  • кашель (43,5%),
  • хриплый голос (35,7%),
  • озноб или дрожь (30%),
  • лихорадка (29,4%),
  • потеря/искажение обоняния и/или вкуса (23,7%).

Несмотря на то что симптомы "Омикрона" кажутся похожими на простуду, новый штамм также может вызывать длительные последствия для здоровья, госпитализацию и летальные исходы, отметили в Минздраве.

Из-за стремительного распространения "Омикрона" в опасности находятся те, кто не прошел по крайней мере базового курса вакцинации против COVID-19.

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Омикрон