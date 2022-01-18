Симптомы "Омикрона". Минздрав официально опубликовал список

В Министерстве здравоохранения сообщили, какие симптомы нового штамма коронавируса "Омикрон". Самые частые - насморк и головная боль.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение Минздрава.
У зараженных "Омикроном" чаще всего наблюдаются такие симптомы:
В то же время не выявлено существенного отличия от симптомов штамма "Дельта", который сейчас доминирует в Украине. Поэтому дополнительно могут наблюдаться:
Несмотря на то что симптомы "Омикрона" кажутся похожими на простуду, новый штамм также может вызывать длительные последствия для здоровья, госпитализацию и летальные исходы, отметили в Минздраве.
Из-за стремительного распространения "Омикрона" в опасности находятся те, кто не прошел по крайней мере базового курса вакцинации против COVID-19.