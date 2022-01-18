Симптоми "Омікрону". МОЗ офіційно опублікував список

У заражених "Омікроном" найчастіше спостерігають такі симптоми:

нежить (73%),

головний біль (67,5%),

втома (63,5),

чхання (60%),

біль у горлі (59,6%).

Водночас не виявлено суттєвої відмінності від симптомів штаму "Дельта", який наразі домінує в Україні. Тому додатково можуть спостерігатись:

кашель (43,5%),

хриплий голос (35,7%),

озноб чи тремтіння (30%),

лихоманка (29,4%),

втрата/спотворення нюху та/або смаку (23,7%).

Попри те що симптоми "Омікрону" здаються схожими на застуду, новий штам також може спричиняти тривалі наслідки для здоров’я, госпіталізацію та летальні випадки, зазначили в МОЗ.

Через стрімке поширення "Омікрону" у небезпеці перебувають ті, хто не пройшов принаймні базового курсу вакцинації проти COVID-19.