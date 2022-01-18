Симптоми "Омікрону". МОЗ офіційно опублікував список

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, які симптоми нового штаму коронавірусу "Омікрон". Найчастіші - нежить та головний біль.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення МОЗ.
У заражених "Омікроном" найчастіше спостерігають такі симптоми:
Водночас не виявлено суттєвої відмінності від симптомів штаму "Дельта", який наразі домінує в Україні. Тому додатково можуть спостерігатись:
Попри те що симптоми "Омікрону" здаються схожими на застуду, новий штам також може спричиняти тривалі наслідки для здоров’я, госпіталізацію та летальні випадки, зазначили в МОЗ.
Через стрімке поширення "Омікрону" у небезпеці перебувають ті, хто не пройшов принаймні базового курсу вакцинації проти COVID-19.