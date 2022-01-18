RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Симптоми "Омікрону". МОЗ офіційно опублікував список

Автор: Анастасія Рокитна

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, які симптоми нового штаму коронавірусу "Омікрон". Найчастіші - нежить та головний біль.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення МОЗ.

У заражених "Омікроном" найчастіше спостерігають такі симптоми:

  • нежить (73%),
  • головний біль (67,5%),
  • втома (63,5),
  • чхання (60%),
  • біль у горлі (59,6%).

Водночас не виявлено суттєвої відмінності від симптомів штаму "Дельта", який наразі домінує в Україні. Тому додатково можуть спостерігатись:

  • кашель (43,5%),
  • хриплий голос (35,7%),
  • озноб чи тремтіння (30%),
  • лихоманка (29,4%),
  • втрата/спотворення нюху та/або смаку (23,7%).

Попри те що симптоми "Омікрону" здаються схожими на застуду, новий штам також може спричиняти тривалі наслідки для здоров’я, госпіталізацію та летальні випадки, зазначили в МОЗ.

Через стрімке поширення "Омікрону" у небезпеці перебувають ті, хто не пройшов принаймні базового курсу вакцинації проти COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Омикрон