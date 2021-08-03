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В Сингапуре от COVID умер украинский моряк

Автор: РБК-Украина

В воскресенье, 1 августа, в Сингапуре в результате осложнений, вызванных коронавирусом умер гражданин Украины. Он был членом морского экипажа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Сингапура.

"34-летний мужчина, гражданин Украины, скончался от осложнений, вызванных инфекцией COVID-19, 1 августа 2021 года. Он был членом морского экипажа, прибывшим в Сингапур на борту судна 29 июля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 25 июля у мужчины поднялась температура, появились кашель и вялость, а 31 июля - одышка.

1 августа он был доставлен с судна в Сингапурскую больницу общего профиля, и в тот же день у него подтвердили заражение COVID-19.

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