В Сингапуре от COVID умер украинский моряк

В воскресенье, 1 августа, в Сингапуре в результате осложнений, вызванных коронавирусом умер гражданин Украины. Он был членом морского экипажа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Сингапура .

"34-летний мужчина, гражданин Украины, скончался от осложнений, вызванных инфекцией COVID-19, 1 августа 2021 года. Он был членом морского экипажа, прибывшим в Сингапур на борту судна 29 июля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 25 июля у мужчины поднялась температура, появились кашель и вялость, а 31 июля - одышка.

1 августа он был доставлен с судна в Сингапурскую больницу общего профиля, и в тот же день у него подтвердили заражение COVID-19.