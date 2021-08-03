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У Сінгапурі від COVID помер український моряк

Автор: РБК-Україна

У неділю, 1 серпня, в Сінгапурі в результаті ускладнень, викликаних коронавірусом помер громадянин України. Він був членом морського екіпажу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я Сінгапуру.

"34-річний чоловік, громадянин України, помер від ускладнень, викликаних інфекцією COVID-19, 1 серпня 2021 року. Він був членом морського екіпажу, який прибув до Сінгапуру на борту судна 29 липня", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що 25 липня у чоловіка піднялася температура, з'явилися кашель і млявість, а 31 липня - задишка.

1 серпня він був доставлений з судна в Сінгапурську лікарню загального профілю, і в той же день у нього підтвердили зараження COVID-19.

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СингапурукраинецКоронавірус