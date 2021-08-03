У Сінгапурі від COVID помер український моряк

У неділю, 1 серпня, в Сінгапурі в результаті ускладнень, викликаних коронавірусом помер громадянин України. Він був членом морського екіпажу.

"34-річний чоловік, громадянин України, помер від ускладнень, викликаних інфекцією COVID-19, 1 серпня 2021 року. Він був членом морського екіпажу, який прибув до Сінгапуру на борту судна 29 липня", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що 25 липня у чоловіка піднялася температура, з'явилися кашель і млявість, а 31 липня - задишка.

1 серпня він був доставлений з судна в Сінгапурську лікарню загального профілю, і в той же день у нього підтвердили зараження COVID-19.