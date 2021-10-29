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Ситуация с COVID в нескольких "красных" областях стабилизируется, - Ляшко

Автор: Артур Родивилов

Ситуация с COVID стабилизируется в областях, которые первыми попали в "красную" зону. Уменьшение новые случаев коронавируса выходит на "большие цифры".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра здравоохранения Виктора Ляшко в эфир ток-шоу "Право на владу".

По словам министра, пять областей прошли пик заболеваемости.

"Мы сейчас смотрим баланс. Это Харьковская область, которая на грани "красной" и "оранжевой" (зон - ред.). А также четыре области, которые первыми вошли в "красный" уровень, в частности Херсонская, Запорожская области. И что мы видим? В этих областях стабилизация идет уже на больших цифрах. Мы прошли пик, нет роста. Будем отслеживать дальше, чтобы корректировать наши прогнозы", - заявил Ляшко.

Напомним, уже с 30 октября в "красной" зоне карантина в целом будет находиться 15 областей Украины.

Регион может выйти из "красной" зоны карантина по коронавирусу в случае снижения показателей заболеваемости. Решение об этом принимает Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

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КоронавирусОлег Ляшко