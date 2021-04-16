Ситуация с COVID стабилизируется, но в трех городах все еще критическая, - Ляшко
Ситуация с коронавирусом в Украине начала стабилизироваться. Однако в Киеве, Харькове и Днепре все еще сохраняется критическая COVID-ситуация.
Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире "Радио НВ".
"Если брать определенные области, города, территориальные общины, то не везде ситуация стабилизируется. Сегодня критические ситуации в Киеве: видим стабилизацию, но на достаточно высоких уровнях. Видим, что растет значительно Харьков. Видим, что подключился к эпидпроцессу Днепр", - заявил он.
Ляшко также отметил, что для городов-миллионников характерно широкое распространение коронавируса и быстрое заполнение медицинской системы больными.
Главный санврач связывает такую закономерность с большими скоплениями людей в торговых центрах, в транспорте.
Напомним, за минувшие сутки, 15 апреля, в Украине подтвердили более 17 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего случаев в Киеве, Харьковской, Днепропетровской, Львовской областях.
Кроме того, глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что Украина выходит на плато по коронавирусу.
Добавим, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов прокомментировал возможность ввести усиленные ограничения на Пасху и на майские праздники из-за коронавируса.