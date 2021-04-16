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В Украине еще 17 479 новых случаев коронавируса

Новина українською → Киев, Пятница 16 апреля 2021 08:09
В Украине еще 17 479 новых случаев коронавируса Фото: в Украине рост COVID-случаев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

За минувшие сутки в Украине подтвердили 17 479 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Харьковской, Днепропетровской, Львовской областях.

Об этом свидетельствуют данные карты СНБО.

Также за вчера госпитализировали 4348 человек; умерли 438 человек и 12 054 пациента выздоровели, сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За сутки сделали 109 584 тестирования на коронавирус (в частности методом ПЦР - 47 421, методом ИФА - 19 030, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 43 133).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1609), Харьковской (1377), Львовской (1365), Днепропетровской (1332) и Одесской (1315) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 1 921 244 человека; выздоровели 1 465 820 человек; умерли - 39 096.

Напомним, глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что Украина выходит на плато по коронавирусу.

Отметим, министр здравоохранения Украины Максим Степанов прокомментировал возможность ввести усиленные ограничения на Пасху и на майские праздники из-за коронавируса.

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