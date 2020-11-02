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Ситуация с коронавирусом в Европе очень сложная, - ВОЗ

Автор: Дмитрий Левицкий

Многие страны Европы столкнулись с очень сложной ситуацией при борьбе с распространением коронавируса. Правительства этих европейских стран должны взять коронавирус под контроль, но они очень ограничены в мерах.

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Об этом на брифинге заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

По его словам, в ВОЗ также понимают, что ограничительные меры для противодействия коронавирусу вызывают возмущение в обществе, поэтому в странах Европы проходят акции протеста.

"Очевидно, что люди растеряны, они устали и хотят вернуться к нормальной жизни. Кроме того, у людей есть право ставить под сомнение принятые меры. Поэтому важно, чтобы правительства прислушивались к ним, поддерживали связь с населением", - добавил он.

Напомним, 30 октября ВОЗ зафиксировала более полумиллиона новых случаев коронавируса в мире за сутки. Больше всего новых больных зарегистрировали в США, Индии и Франции.

Как писало РБК-Украина, Евросоюз согласовал единую политику борьбы с болезнью на фоне наступления второй волны пандемии коронавируса.

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