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Ситуація з коронавірусом у Європі дуже складна, - ВООЗ

Автор: Дмитро Левицький

Багато країн Європи зіткнулися з дуже складною ситуацією під час боротьби з поширенням коронавірусу. Уряди цих європейських країн повинні взяти коронавірус під контроль, але вони дуже обмежені у заходах.

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Про це на брифінгу заявив директор програми Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій Майкл Райан.

За його словами, у ВООЗ також розуміють, що обмежувальні заходи для протидії коронавірусу викликають обурення в суспільстві, тому в країнах Європи проходять акції протесту.

"Очевидно, що люди розгублені, вони втомилися і хочуть повернутися до нормального життя. Крім того, у людей є право ставити під сумнів вжиті заходи. Тому важливо, щоб уряди прислухалися до них, підтримували зв’язок з населенням", - додав він.

Нагадаємо, 30 жовтня ВООЗ зафіксувала понад півмільйона нових випадків коронавірусу у світі за добу. Найбільше нових хворих зареєстрували у США, Індії та Франції.

Як писало РБК-Україна, Євросоюз погодив єдину політику боротьби з хворобою на тлі настання другої хвилі пандемії коронавірусу.

Прогноз погоди
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